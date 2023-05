ufficiale Union Berlino in Champions League, parte la rifondazione. Due addii a fine contratto

Nelle scorse ore, a margine della grande festa per la prima Champions League dell'Union Berlino, che è riuscita a confermarsi come grande sorpresa in Bundesliga, si sono consumati due addii a costo zero per il prossimo 30 giugno.

Saluteranno la capitale tedesca alla fine dei rispettivi contratti il difensore Niko Giesselmann (31 anni) e il centrocampista Levin Oztunali (27, nell'immagine dell'articolo).