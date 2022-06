ufficiale Lille, il primo regalo per Fonseca è Zedadka. E Agouzoul risolve il contratto

Colpo a costo zero per il Lille del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Arriva il terzino Akim Zedadka, classe ’95 preso al termine del contratto col Clermont Foot. Ha firmato con i Dogues per le prossime tre stagioni.

Acquistato ormai tre anni fa, ma nel frattempo mai sbocciato davvero né in grado di arrivare alla prima squadra, il difensore marocchino Saad Agouzoul ('97) ha invece risolto con due anni di anticipo il suo contratto.