ufficiale Lione, ecco il baby difensore Kumbedi. Era stato seguito anche dal Milan

Ufficiale un giovanissimo rinforzo per la rosa del Lione. La società di Ligue 1 ha infatti annunciato di aver ingaggiato Sael Kumbedi, terzino 17enne arrivato dal Le Havre per circa 1 milione di euro e messo sotto contratto per le prossime tre stagioni. Sul conto del giovanissimo difensore era stato segnalato anche il Milan.