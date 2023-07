ufficiale Lipsia colpo dal PSG, arriva il 18enne Bitshiabu. Firma fino al 2028

vedi letture

Colpo importante per il Lipsia, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del giovane talento francese El Chadaille Bitshiabu, che arriva dal Paris Saint-Germain. Bitshiabu, appena diciottenne, è ritenuto uno dei profili più interessanti del calcio francese e il Lipsia per portarlo in Germania ha sborsato circa quindici milioni. Il giovane difensore firma fino al 2028 e vestirà la maglia numero 5: sarà il futuro e il presente della difesa della squadra Red Bull.