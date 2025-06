Ufficiale Il Lipsia blinda uno dei suoi gioielli: El Chadaille Bitshiabu rinnova fino al 2029

El Chadaille Bitshiabu prolungherà la sua permanenza a Lipsia. Il 20enne francese ha infatti rinnovato il suo contratto con il club della Red Bull fino al 30 giugno 2029. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il difensore centrale ventenne è arrivato ai Red Bulls dal Paris Saint-Germain nell'estate del 2023 e da allora si è affermato come una figura chiave nella difesa della RBL. Bitshiabu ha collezionato un totale di 28 presenze nella stagione 2024/25, partendo titolare in 19 partite".

Marcel Schäfer, Direttore Generale Sport: "Siamo lieti di aver concordato un prolungamento anticipato del contratto con Chad, uno dei più grandi talenti difensivi della Bundesliga. È cresciuto moltissimo, soprattutto la scorsa stagione: ha fatto progressi eccellenti in ogni ambito e merita pienamente questo prolungamento. Chad possiede tutte le qualità che si possono desiderare da un difensore centrale moderno. Sfrutta bene la sua fisicità, ha un'elevata velocità massima e combina abilità tecnica con contrasti decisivi. Il suo potente piede sinistro gli permette anche di costruire bene il gioco. Non ha ancora raggiunto il suo massimo e senza dubbio si spingerà al livello successivo nei prossimi anni con noi".

El Chadaille Bitshiabu ha dichiarato: "Sono davvero felice di aver prolungato il mio contratto con questo fantastico club. Il Lipsia mi offre l'ambiente perfetto per crescere sia come giocatore che come persona. Quando mi sono trasferito qui nel 2023, ho subito percepito la fiducia che riponevano in me. Anche nei momenti più difficili, la dirigenza ha riposto in me la sua completa fiducia, permettendomi di affermarmi titolare. Come giocatore, non c'è posto migliore per continuare questa avventura. Mi sento a casa qui e sono ben lungi dall'essere finito".