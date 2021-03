ufficiale Lipsia, colpo in prospettiva. Preso il talento dell'Ajax Brobbey a parametro zero

Solamente ieri sera contro lo Young Boys il giovane attaccante dell'Ajax, Brian Brobbey, segnava la rete del definitivo 3-0 che rende la strada della qualificazione dei lancieri ai quarti di Europa League in discesa. Stamattina il Lipsia annuncia l'acquisto del talento, 19 anni. Il giocatore è in scadenza di contratto e si trasferisce a parametro zero in Germania, firmando un contratto fino al 2025.