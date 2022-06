ufficiale Lipsia, per il giovane attaccante Borkowski altro prestito nelle serie inferiori

Reduce da sei mesi di prestito al Norimberga, per l'attaccante tedesco Dennis Borkowski (classe 2002) del Lipsia c'è subito una nuova esperienza altrove, a titolo temporaneo. Ufficiale il suo approdo in prestito fino al termine della prossima stagione nella Dynamo Dresda, in terza serie.