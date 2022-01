ufficiale Liverpool, arriva una cessione a titolo definitivo. Boyes va in Scozia

Il Liverpool ha reso nota la cessione a titolo definitivo del difensore centrale Morgan Boyes al Livingston, club scozzese. Classe 2001, nazionale Under 21 gallese, Boyes in questi primi sei mesi era stato aggregato alla squadra riserve dei reds, mentre le uniche presenze in prima squadra risalgono al 2019/20, dove è sceso in campo in 2 spezzoni di gara.