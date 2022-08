UFFICIALE: Liverpool, Diogo Jota ha rinnovato il suo contratto: "Sono orgoglioso"

Il Liverpool rende noto di aver prolungato il contratto di Diogo Jota. Arrivato nel 2020, il portoghese aveva ancora tre anni residui con i reds. 25 anni, Jota nell'ultima stagione ha segnato 21 reti in 55 partite. Il club parla di long-term contract, di conseguenza la scadenza slitta al 2027. "Sono orgoglioso" ha dichiarato il giocatore al sito ufficiale del club, aggiungendo: "Da quando sono arrivato mi sono subito sentito importante. Ora con un nuovo lungo contratto ho la prova della fiducia del club nei miei confronti".

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹

— Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022