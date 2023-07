ufficiale Liverpool, nuovo prestito per il giovane Arroyo. Giocherà ad Andorra

Nuovo prestito per il giovane del Liverpool Anderson Arroyo, che dopo la cessione a titolo temporaneo all'Alaves, con cui ha conquistato la Liga, lascia nuovamente Anfield, per tornare in seconda divisione spagnola. Il club inglese infatti ha annunciato la sua cessione in prestito all'FC Andorra, che milita nella B spagnola, dove Arroyo ha già giocato anche con il Mirandes.