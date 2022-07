ufficiale Liverpool, Arroyo di nuovo via in prestito: accordo annuale con l'Alaves

Difensore centrale classe '99, di proprietà del Liverpool, Anderson Arroyo torna in Spagna. Dopo l'ultima stagione al Mirandes, nuovo prestito per il colombiano: l'Alaves ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i Reds per la cessione a titolo temporaneo del calciatore.