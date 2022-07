ufficiale Liverpool, nuovo prestito per Rhys Williams. Il difensore ceduto al Blackpool

Non c'è ancora spazio per il giovane Rhys Williams nella rosa del Liverpool. Così, il difensore classe 2001 giocherà la prossima stagione in Championship; dopo il prestito di sei mesi allo Swansea della scorsa stagione, il giocatore è stato ceduto al Blackpool fino al 30 giugno 2023.