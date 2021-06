UFFICIALE: Liverpool, rinnovo a lungo termine per il portiere Kelleher

Il Liverpool ha annunciato sul proprio sito il rinnovo a lungo termine del portiere Caoimhin Kelleher, classe ‘98. Il giovane calciatore è in forza ai Reds da due stagioni e in quella passata ha esordito con la squadre di Klopp.

🔴 Caoimhin Kelleher has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌

— Liverpool FC (@LFC) June 24, 2021