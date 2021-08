Ufficiale: il terzino sinistro Andrew Robertson ha appena rinnovato il suo contratto con il Liverpool. L'ha annunciato lo stesso club inglese mediante i suoi profili social. Il nuovo accordo a lungo termine firmato dal classe '94 scadrĂ in data 30 giugno 2026.

Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds 🤩 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021