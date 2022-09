ufficiale Ljaijc raggiunge Pirlo al Karagumruk. Contratto in vigore da gennaio

Adem Ljaijc riparte (ancora) dalla Turchia. Il fantasista serbo, 30 anni e a lungo protagonista in Italia con maglie importanti, si trasferisce al Fatih Karagumruk allenato da Andrea Pirlo. Per lui contratto di un anno e mezzo che entrerà in vigore a partire da gennaio. La sua ultima squadra è stata il Besiktas.