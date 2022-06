ufficiale Lo Schalke non riscatterà Itakura. Il ds Schroder spiega: "Problemi finanziari"

vedi letture

Lo Schalke 04 prepara la prossima stagione ma perda già un pezzo. Ko Itakura, difensore centrale protagonista nella promozione in Bundesliga, tornerà infatti al Manchester City. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del club di Gelsenkirchen, Rouven Schröder: "Non resterà per motivi finanziari". Il giapponese ha giocato 32 partite nella scorsa stagione con un gol all'attivo.