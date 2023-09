ufficiale Lo voleva il Genoa, alla fine Pembélé va al Sunderland in Championship

vedi letture

Sembrava un obiettivo caldo in entrata per il Genoa nelle ultime ore, ma alla fine il futuro di Timothee Pembele sarà in Inghilterra. Il terzino 22enne, cresciuto nel Paris Saint-Germain, lascia a titolo definitivo il club della capitale francese si accasa al Sunderland, in seconda serie.