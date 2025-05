Ufficiale Lorient in Ligue 1, Laporte resta in seconda serie: si svincola e firma col Montpellier

Julien Laporte lascia il Lorient dopo ben sei stagioni. Il 31enne difensore centrale francese non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno e scende di categoria, accettando l'offerta del Montpellier. Ecco il comunicato del club neopromosso in Ligue 1: "Dopo sei stagioni trascorse con l'FC Lorient, Julien Laporte (31 anni) ha deciso di voltare pagina nella sua carriera e lascia la città.

Arrivato dal Clermont nell'estate del 2019, Julien si è rapidamente affermato come un pilastro della squadra. Giocatore chiave nelle promozioni in Ligue 1 nel 2020 e poi nel 2025, ha anche contribuito a far sì che il club rimanesse nell'élite del calcio francese in tre occasioni.

Indossando la maglia del Lorient 158 ​​volte (7 gol), Julien Laporte è diventato questa stagione il 15° giocatore con più presenze nella storia del club. Ha lasciato il segno nel FC Lorient con la sua professionalità, il suo spirito impeccabile e il suo profondo attaccamento al tango e ai colori neri.

È con grande emozione e immensa gratitudine che il club gli augura un meraviglioso futuro di carriera".