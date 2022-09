ufficiale Loris Karius trova squadra. Il tedesco firma col Newcastle fino a gennaio

vedi letture

Il Newcastle trova il suo portiere di riserva. I Magpies annunciano Loris Karius con un accordo fino a gennaio con opzione fino al termine della stagione. In merito il tecnico Eddie Howe ha dichiartato: "Siamo felici che Loris si unisca al nostro gruppo. È davvero un buon portiere con esperienza sian in Premier League che nelle competizioni europee e ci sarà d'aiuto in un'importante fase della stagione". 29 anni, Karius era svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Liverpool, dove nella passata stagione non è mai stato convocato da Jurgen Klopp. La sua ultima presenza risale al 28 fennraio 2021, quando ha difeso i pali dell'Union Berlino in una partita di Bundesliga contro l'Hoffenheim.