ufficiale Lucerna, rinforzo in attacco. Preso Marko Kvasina in prestito con diritto di riscatto

Rinforzo in attacco per il Lucerna. Il club svizzero ha comunicato di aver ingaggiato Marko Kvasina: l'attaccante austriaco classe '96 arriva in prestito con diritto di riscatto.