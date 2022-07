ufficiale Luciano Narsingh torna in Europa. Ha firmato con il Miedz Legnica

È durata poco più di cinque mesi l'avventura di Luciano Narsingh in Australia. L'esterno offensivo olandese, classe 1990, lascia infatti il Sydney FC e torna in Europa: ha firmato un contratto annuale, con opzione per un'altra stagione, con i polacchi del Miedz Legnica.