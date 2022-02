ufficiale Sydney FC, colpo Narsingh. Il club sceglie Pirati dei Caraibi per presentarlo

"Lo abbiamo trovato. È l'Olandese volante!". Il Sydney FC prende in prestito un video tratto dalla celebre serie cinematografica Pirati dei Caraibi per annunciare il suo nuovo acquisto: in Australia arriva Luciano Narsingh, esterno offensivo 31enne svincolato dallo scorso luglio con oltre 300 partite tra i professionisti (58 gol e 87 assist) e 19 presenze (4 reti) in Nazionale.