ufficiale Ludogorets, Simundza nuovo tecnico. Col Mura ha battuto il Tottenham di Conte

Il Ludogorets ha annunciato nella giornata di oggi il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Ante Simundza, sloveno classe '71 che in questa prima parte di stagione ha allenato il Mura salendo alle cronache calcistiche per aver battuto il più quotato Tottenham di Antonio Conte in Conference League.