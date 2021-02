Rientro alla base solo momentaneo per Aro Muric. Il portiere del Manchester City, si legge in una nota del club inglese, si trasferisce in prestito al Willem II fino al termine della stagione.

Aro Muric’s loan spell with Girona has ended and he will now move to Willem II for the remainder of the season, subject to international clearance.

Best of luck, Aro!

ūüĒ∑ #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/V8A4VzY8q0

