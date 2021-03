Il Manchester United ha annunciato due nuove figure nell'area sportiva del club. I Red Devils hanno promosso John Murtough nel ruolo di responsabile dell'area tecnica, mentre la leggenda Darren Fletcher in quello di direttore tecnico. I due lavoreranno a stretto contatto con Ole Gunnar Solskjaer per migliorare la squadra.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC

