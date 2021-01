Gradito ritorno in casa Manchester United. Darren Fletcher, ex centrocampista dei Red Devils - con cui ha conquistato 17 trofei dal 2003 al 2015, è stato inserito nello staff tecnico di Ole Gunnar Solskjaer. Lo riportano i canali ufficiali del club inglese.

Back where it all began ❤

We're delighted to announce Darren Fletcher has returned to United as part of Ole's coaching team 👊#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2021