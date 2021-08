ufficiale Manchester United, Garner rinnova e passa in prestito al Nottingham Forest

Cessione in prestito per il giovane James Garner. Il Manchester United ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il rinnovo fino al 2024 con opzione per un ulteriore stagione del centrocampista della nazionale inglese Under 20 e il conseguente passaggio a titolo temporaneo al Nottingham Forest.