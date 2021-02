Marcos Rojo lascia il Manchester United e firma per il Boca Juniors. I Red Devils hanno comunicato che il difensore argentino è stato ceduto al Boca a titolo definitivo. Rojo, che era tornato dal prestito all'Estudiantes, aveva giocato l'ultima partita con il Manchester United nel novembre 2019.

🔴 We'd like to thank Marcos Rojo for his time at United and wish him the best of luck for the future! 🇦🇷#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2021