Dal 3 dicembre 2018, giorno del suo esonero dal Southampton, Mark Hughes è rimasto fuori dal giro. Oggi, dopo oltre tre anni, l'ex tecnico di Fulham e QPR torna in pista e riparte dalla quarta serie inglese (League Two): il Bradford ha annunciato di aver messo sotto contratto il 59enne fino al 2024.

📰 BREAKING NEWS | We are delighted to announce the appointment of Mark Hughes as our new first-team manager - on a deal until the summer of 2024!

Read: https://t.co/JudgrEwE1B

— Bradford City AFC (@officialbantams) February 24, 2022