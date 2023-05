Dopo la conferma arrivata nelle scorse ore, ecco l'ufficialità: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea. Il tecnico argentino, 51 anni, torna a Londra dopo l'esperienza sulla panchina del Tottenham. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un'ulteriore stagione.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023