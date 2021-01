Il Colonia rende noto l'acquisto di Max Meyer. Il centrocampista, 25 anni, era svincolato dopo aver risolto il contratto con il Crystal Palace lo scorso 16 gennaio e ha firmato col club tedesco fino al termine della stagione

📝 𝓢𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓽𝓽𝓮𝓭 𝓵𝓲𝓷𝓮...

Welcome to the most beautiful city in Germany, Max Meyer! 🔴⚪ #effzeh pic.twitter.com/dRw5MJyF2h

