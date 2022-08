ufficiale Nuova avventura per Max Meyer. Il centrocampista tedesco va al Lucerna

Max Meyer è un nuovo giocatore del Lucerna. Il trequartista tedesco, 26 anni, ha speso gli ultimi sei mesi della passata stagione in Danimarca, al Midtjylland. Tornato per fine prestito al Fenerbahçe, il giocatore si è trasferito in Svizzera a titolo definitivo. Accordo fino al 2024.