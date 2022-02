ufficiale Metz, il terzino Alakouch ceduto in prestito al Losanna

vedi letture

Il Losanna, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che l'arrivo in prestito di Sofiane Alakouch, terzino destro classe 1998. Il nazionale marocchino, convocato anche in Coppa d'Africa, giocherà in Svizzera fino al termine della stagione.