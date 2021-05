ufficiale Millwall, si chiude un'era, via i nazionali irlandesi Ferguson e Williams

Archiviata una stagione non eccezionale per il Millwall, condotta a metà classifica nella Championship inglese, la società predispone il suo futuro. E tra i giocatori tagliati si stagliano due figure che hanno fatto la storia recente di questo club. Shane Ferguson (29) e Shaun Williams (34) non verranno confermati per il prossimo anno.

I due centrocampisti, nazionali dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, hanno messo insieme ben 512 presenze con i Lions, ma è giunto il tempo per entrambi di cambiare aria.

Se ne va anche Kenneth Zohore (27), attaccante danese di origini ivoriane, per fare ritorno al club proprietario del suo cartellino, il West Bromwich Albion. Zohore è noto anche per essere stato acquistato giovanissimo dalla Fiorentina.

Militanza conclusa per il terzino destro James Brown (23), cresciuto in casa, il portiere di riserva Frank Fielding (33), mentre un campionato da titolare indiscusso non è valso la conferma al mediano Ryan Woods (27), sulla via del ritorno allo Stoke City, né a Scott Malone (30), terzino sinistro sotto contratto con il Derby County.

La società è in trattativa per la permanenza di diversi altri calciatori, come il capitano irlandese Alex Pearce (32), leader della difesa e nazionale del suo paese, ed il gigantesco centravanti Matt Smith (31).