ufficiale Montpellier, a parametro zero arriva Nordin. L'esterno avrà la maglia numero 7

vedi letture

Secondo acquisto stagionale per il Montpellier. Il club transalpino ha infatti annunciato oggi l'ingaggio di Arnaud Nordin. L'esterno d'attacco è arrivato in arancioblu a parametro zero dopo l'esperienza, culminata con la retrocessione in Ligue 2, con il Saint-Etienne. Il calciatore, si legge nel comunicato, indosserà la maglia numero 7.