Ufficiale Addio Francia, Arnaud Nordin si trasferisce al Mainz: "Sogno da tempo la Bundesliga"

Dopo quasi 12 anni di vita trascorsa in Francia tra Saint Etienne, Nancy e Montpellier, per il classe '98 Arnaud Nordin è arrivato il momento di cambiare aria e trasferirsi non solo in un nuovo club, ma in un nuovo Paese. L'ala destra francese infatti ha accettato di trasferirsi in Germania per giocare in Bundesliga e con la maglia del Mainz, con cui ha firmato un contratto fino al 2028.

Il comunicato ufficiale

"Il 1. FSV Mainz 05 ha ingaggiato Arnaud Nordin dal Montpellier HSC. Il centrocampista offensivo era un titolare consolidato nel club della Ligue 1 del sud della Francia. Con Montpellier e il suo club di formazione, il Saint-Étienne, ha collezionato un totale di 225 presenze in competizioni ufficiali nella massima serie francese, nelle competizioni nazionali di coppa e in Europa League. In questi match, ha contribuito con 41 gol e 20 assist, partecipando a più di 60 reti complessive. Nordin ha inoltre fatto parte di tutte le selezioni giovanili della Francia, dalla U16 alla U23. Martedì pomeriggio, il 26enne ha firmato un contratto triennale e mezzo, valido fino al 2028, presso il Bruchweg e indosserà la maglia con il numero 9", la chiosa dell'annuncio del club tedesco.

Le parole del neo arrivato: "Mi piace molto il calcio che gioca il Mainz 05 e il suo stile di gioco si adatta bene al mio. Seguo il club da un po' di tempo e conosco Anthony Caci, con cui ho giocato nella nazionale francese durante le Olimpiadi, è una persona fantastica. La Bundesliga è un sogno che ho da tempo, quindi sono molto felice di poter giocare qui a Mainz 05. Ora non vedo l'ora di conoscere i nostri tifosi, la città e la cultura".

Niko Bungert, direttore sportivo del Mainz, lo ha accolto così: "Arnaud è ambidestro, molto abile nel dribbling, possiede una grande velocità di partenza e può giocare in tutte le posizioni offensive. Ha dimostrato il suo valore in quasi 200 partite di Ligue 1 e potrà aiutarci immediatamente. Lo seguiamo da tempo. Siamo molto felici che l’accordo sia stato raggiunto e che lo vedremo con la maglia del 05".