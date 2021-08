ufficiale Moussa Cisse trova squadra dopo l'addio al PSG. Firma con lo Stoccarda

vedi letture

Nuova avventura per Moussa Cissé. Dopo essersi svincolato a giugno dal Paris Saint-Germain, il 18enne terzino sinistro franco-maliano ha firmato con lo Stoccarda. Per lui, come riporta il club tedesco, contratto fino a giugno 2025.