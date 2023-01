ufficiale Nantes, rinforzo in difesa. Dal Benfica arriva Joao Victor in prestito secco

Rinforzo in difesa per il Nantes. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club francese fa sapere di aver tesserato Joao Victor. Il difensore brasiliano arriva in prestito secco dal Benfica fino al termine della stagione.