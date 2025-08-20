Ufficiale Un altro brasiliano in Russia: Joao Victor lascia il Vasco per il CSKA Mosca

Il Vasco da Gama ha ufficializzato nella giornata di martedì la cessione del difensore Joao Victor al CSKA Mosca, club della Russia. In una nota ufficiale, il club ha ringraziato il giocatore per i servizi resi e gli ha augurato successo nei futuri impegni professionali.

Joao Victor aveva richiesto la cessione dopo aver ricevuto l’offerta russa. La decisione è stata influenzata sia dall’aspetto economico sia dal crescente clima di tensione con i tifosi del Vasco, che nelle ultime settimane aveva portato a un notevole desgaste tra il giocatore e la curva. L’offerta iniziale del CSKA era di circa 4 milioni di euro (circa 25 milioni di reais), successivamente portata a 5 milioni tra parte fissa e bonus. Il Vasco manterrà il 25% su una futura rivendita del calciatore.

Acquistato dal club brasiliano all’inizio dello scorso anno, Joao Victor ha subito accettato la proposta moscovita. La trattativa è stata condotta dall’agente Paulo Pitombeira, che ha mediato tra le parti fino alla definizione dell’accordo. Nonostante l’allenatore Fernando Diniz e la dirigenza fossero inizialmente contrari alla cessione, il giocatore, titolare della squadra, si è detto pronto a cambiare aria a causa delle pressioni e delle minacce ricevute, tra cui l’episodio con la torcida organizzata al centro sportivo. L’operazione, considerata positiva da tutti i punti di vista, offre al difensore un nuovo inizio e garantisce al Vasco un ritorno economico interessante.