UFFICIALE: Newcastle, preso il baby gambiano Minteh e girato subito in prestito

Nuovo acquisto per il Newcastle, che acquista un giovanissimo attaccante dal campionato danese e lo gira subito in prestito per la prossima stagione. Preso a titolo definitivo dall'Odense l'esterno offensivo gambiano Yankuba Minteh (classe 2004), che giocherà nella prossima stagione al Feyenoord campione d'Olanda che farà la Champions League. Il nome di Minteh era stato accostato anche all'Udinese nel gennaio scorso.

✍️ #NUFC have completed a deal to sign Yankuba Minteh from Danish side Odense Boldklub, subject to approval.

The 18-year-old Gambia forward will officially complete his move to the Magpies on 1st July 2023 before immediately joining Feyenoord on loan for the 2023/24 season.

— Newcastle United FC (@NUFC) June 12, 2023