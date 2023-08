ufficiale Niente Italia per Morutan, resta un Turchia: è un giocatore dell'Ankaragucu

vedi letture

Sfuma il ritorno in Italia per Olimpiu Morutan. Il trequartista romeno è infatti da oggi un calciatore dell'Ankaragucu. Palermo e Pisa erano le formazioni interessate al calciatore classe 1999, che però alla fine ha scelto di rimanere in Turchia.

Ecco il tweet con cui il club annuncia l'arrivo del calciatore.