ufficiale niente Italia per Robin Quaison, ma l'Arabia Saudita. E' dell'Al-Ettifaq

Reduce dall'esperienza agli Europei con la Svezia, Robin Quaison (27) ha posto fine alla sua militanza pluriennale con il Magonza. Per l'attaccante di origini ghanesi si aprono le porte dell'Arabia Saudita. L'Al-Ettifaq gli ha infatti sottoposto un contratto triennale.

Quaison è stato seguito anche dalla Roma in quanto occasione a costo zero. Il suo ritorno in Italia non si è però concretizzato, e restano soltanto i due anni e mezzo passati a Palermo, con 66 presenze e sette goal in serie A.