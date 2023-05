UFFICIALE: Niente Milan per Joao Pedro, da luglio è al Brighton con De Zerbi

Ufficiale: confermate le indiscrezioni degli scorsi giorni, a partire dall'estate il giovane attaccante Joao Pedro (21 anni) sarà un nuovo giocatore del Brighton di De Zerbi. Acquistato dal Watford per una cifra che non viene rivelata nei comunicati ufficiali, il brasiliano ha firmato con i Seagulls un contratto fino al 30 giugno 2028. Niente da fare per il Milan, dunque, una delle squadre accostate al calciatore.

We are delighted to announced that the club has agreed to sign forward Joao Pedro from Watford for undisclosed terms. 🇧🇷

