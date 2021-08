Josh Sargent è un nuovo calciatore del Norwich City. Il club neo-promosso in Premier League ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante americano di 21 anni. Il calciatore, che lascia il Werder Brema a titolo definitivo, ha firmato per quattro anni. Questo l'annuncio dei Canaries:

đź“ť We are delighted to announce the signing of American forward Josh Sargent from Werder Bremen!

🇺🇸 #SargentSigns 🇺🇸

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 9, 2021