ufficiale Nottingham Forest, ecco il nuovo portiere. Dall'Arsenal arriva Matt Turner

vedi letture

Rinforzo fra i pali per il Nottingham Forest. Il club inglese ha annunciato di aver acquistato il portiere statunitense Matt Turner. L'estremo difensore classe '94 arriva a titolo definitivo dall'Arsenal e firma un contratto fino al 2027. È il terzo rinforzo di questa sessione di mercato del Nottingham Forest dopo gli arrivi di Ola Aina e Anthony Elanga. Il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: "È fantastico essere qui, è una grande sfida e un grande passo in avanti per la mia carriera. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e la città. Sono grato di essere qui, non vedo l'ora di iniziare".