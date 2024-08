Ufficiale Crystal Palace, acquisto made in USA, ecco Matt Turner per la porta

Nuovo acquisto per la porta del Crystal Palace: ecco Matt Turner dal Nottingham Forest. Ecco il comunicato del club: "Il Crystal Palace è lieto di confermare l'acquisto in prestito del portiere Matt Turner dal Nottingham Forest. Il portiere trentenne si unisce al club in prestito fino alla fine della stagione 2024/25. Turner è un portiere esperto, che ha militato nella MLS e in Premier League per 44 volte nella nazionale statunitense. La svolta di Turner arrivò durante i sei anni con i New England Revolution, dove fece 111 presenze e, nel 2020, fu votato Revolution Player of the Year. L'anno seguente, fu selezionato per giocare nell'MLS All-Star Game dopo essere stato nominato Goalkeeper of the Year nell'MLS Best XI. Nel 2022, Turner si è trasferito all'Arsenal, dove ha mantenuto la porta inviolata quattro volte in sette presenze. La scorsa stagione è stato più regolarmente presente al Forest, giocando 21 volte.

Turner vanta anche un record impressionante nei tornei più importanti, essendo stato nominato Portiere del Torneo nella campagna di successo della CONCACAF Gold Cup del 2021 dopo aver mantenuto la porta inviolata per cinque volte in sei partite. Ha anche vinto due volte la Nations League con il suo paese".

Dopo la firma Turner ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Ho sentito molto parlare di Dean Kiely (allenatore dei portieri) da Wayne Hennessey, e ovviamente Dean Henderson e Remi Matthews hanno molta esperienza, quindi sarà fantastico conoscerli, imparare come lavorano, supportarli in qualsiasi modo possibile, ma anche spingerli a essere la versione migliore di se stessi".

Il presidente Steve Parish ha detto: "È di vitale importanza in qualsiasi squadra avere competizione per i posti, e Matt, con la sua esperienza in Premier League e a livello internazionale, rappresenta un'eccellente aggiunta alle nostre fila di portieri questa stagione. Non vediamo l'ora di lavorare con lui al Palace".