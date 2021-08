Russell Martin è il nuovo allenatore dello Swansea. Il trentacinquenne di Brighton si è legato con un contratto triennale ai gallesi, che per averlo hanno dovuto versare un indennizzo al Milton Keynes Dons, club della League One inglese che l'ex difensore del Norwich ha allenato negli ultimi due anni e mezzo.

Swansea City is delighted to confirm the appointment of Russell Martin as the club’s new head coach.

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 1, 2021