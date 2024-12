Ufficiale Terremoto Southampton: esonerato Russell Martin, fatale il 5-0 subito col Tottenham

La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Inaccettabile per i piani alti del Southampton aver assistito oggi ad una disfatta totale contro il Tottenham, dopo aver perso in goleada per 5-0. Letale la terza sconfitta consecutiva, la striscia di risultati negativi cominciata a inizio novembre e protratta fino ad oggi, con i Saints in balia di una situazione disastrosa in classifica: 5 punti in 16 partite di Premier League. Per questo è stata presa la decisione, ufficializzata tramite comunicato, di esonerare con effetto immediato il tecnico in capo, Russell Martin.

Il comunicato ufficiale

"Possiamo confermare che abbiamo preso la difficile decisione di separarci dal nostro allenatore della prima squadra maschile, Russell Martin.

All'inizio della stagione eravamo tutti consapevoli delle sfide che avremmo dovuto affrontare quest'anno per riadattarci alla vita nella massima serie, competendo nel campionato più bello e competitivo del mondo.

Tuttavia, la realtà della nostra situazione è chiara. Il consiglio di amministrazione ha sostenuto Russell e il suo staff ed è stato aperto e trasparente riguardo alle nostre aspettative. Siamo stati tutti d'accordo nel riconoscere l'urgenza di migliorare i risultati.

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare Russell e il suo staff per tutto il duro lavoro e la dedizione che hanno dato al club dentro e fuori dal campo negli ultimi 18 mesi. Tutti coloro che hanno a che fare con il Southampton FC avranno sempre un ricordo fantastico della scorsa stagione, soprattutto della vittoria nella finale dei play-off a maggio.

L'attuale manager dell'Under 21 Simon Rusk si occuperà della squadra ad interim fino all'annuncio di un sostituto permanente.

Dietro le quinte, siamo incoraggiati dal continuo sviluppo dei talenti che arrivano dalla nostra Accademia. Siamo orgogliosi del contributo che i nostri giovani giocatori stanno dando e siamo certi che questo rimarrà una fonte di forza e di orgoglio per tutti coloro che sono associati al club.

Siamo inoltre profondamente grati per il continuo sostegno e la positività dimostrata dai nostri tifosi. Stiamo assistendo in prima persona al notevole divario tra la Championship e la Premier League, ma la vostra comprensione e passione, anche quando i risultati non sono stati quelli desiderati, continuano a guidare il nostro impegno a lungo termine nei confronti del club".