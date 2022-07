ufficiale Nuovo prestito per Marquinhos Cipriano. Lo Shakhtar lo cede al Cruzeiro

Marquinhos Cipriano torna in Brasile. Il terzino brasiliano, acquistato nel 2018 dallo Shakhtar Donetsk (che lo prelevò dal Sao Paulo), è un nuovo giocatore del Cruzeiro. Il club ucraino lo cede in prestito per la seconda stagione consecutiva: nel 2021-22, il giocatore classe 1999 ha vestito la maglia del Sion.