Ufficiale L'Arsenal saluta Marquinhos. L'attaccante passa definitivamente al Cruzeiro

L'Arsenal saluta Marquinhos. Il giocatore 22enne è passato a titolo definitivo al Cruzeiro, squadra brasiliana della Serie A, per 3 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale: "Il ventiduenne si è unito a noi dal San Paolo nel giugno 2022 e ha collezionato sei presenze in tutte le competizioni. Ha segnato un impressionante primo gol per noi al suo esordio nella vittoria per 2-1 in trasferta contro l'FC Zurigo nella fase a gironi di UEFA Europa League a settembre dello stesso anno.

Marquinhos ha fatto carriera nel vivaio del San Paolo ed è passato alla prima squadra, debuttando a 18 anni. Ha collezionato 33 presenze in prima squadra durante la sua permanenza al San Paolo e ha fatto parte della squadra che ha vinto il Compeonato Paulista nel 2021.

L'attaccante mancino ha trascorso periodi preziosi in prestito con Norwich City, Nantes, Fluminense e Cruzeiro durante la sua carriera all'Arsenal. Marquinhos ha collezionato 11 presenze con il Norwich City durante la stagione 2022/23 in un breve periodo di prestito. La stagione successiva, prima di essere richiamato, ha collezionato sette presenze con il Nantes in Ligue 1. Ha poi firmato un prestito annuale con il Fluminense, allora neo-campione di Copa Libertadores. Marquinhos ha collezionato 29 presenze in tutte le competizioni e ha nuovamente alzato un trofeo in Brasile, quando il Fluminense ha vinto la Recopa Sudamericana contro l'LDU Quito nel marzo 2024. Marquinhos è in prestito al Cruzeiro da gennaio 2025 e ha collezionato 18 presenze in tutte le competizioni.

Marquinhos, nazionale giovanile brasiliano, ha collezionato 18 presenze tra l'Under-16 e l'Under-23, rappresentando il suo paese nel Campionato sudamericano Under-17 e nella Coppa del Mondo Under-20".